publié le 01/06/2021 à 07:27

Un dossier sensible et surtout très politique. Dans la Meuse, sept militants anti-nucléaires se retrouvent devant la justice ce mardi 1er juin, quatre femmes et trois hommes jugés pour association de malfaiteurs. En 2017, ils avaient manifesté contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure.

Quatre ans d'instruction, 22.000 pages de dossier. Après la manifestation du 15 août 2017, les opposants pointent une enquête policière hors de proportion. "C'est un procès politique, tout ça a été fait pour étouffer l'opposition", affirme Jean-Marc Fleury, porte-parole de la Coordination nationale des élus opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs.

Si la ZAD de Bure a été démantelée, sur place la surveillance continue et rend le quotidien étrange dans cette campagne pourtant calme. "Vous avez des gens qui n'ont jamais été opposants, qui sont contrôlés quatre ou cinq fois dans la journée", déplore un habitant. "Les gens sur place en ont plus que marre", ajoute-t-il. Ce procès sera l'occasion de relancer l'opposition publique au projet de Bure. Il y aura des animations et des manifestations devant le palais de justice de Bar-le-Duc pendant trois jours.

À écouter également dans ce journal

Dordogne - Au lendemain de l'arrestation de Terry Dupin, le calme est de retour au Lardin-Saint-Lazare. Les habitants peuvent enfin ressortir de chez eux après 36 heures passées cloîtrés chez eux.

Coronavirus - Le pass sanitaire a été validé par le Conseil Constitutionnel et entrera en vigueur le 9 juin. Il sera toutefois limité aux grands rassemblements comme les festivals,

Roland-Garros - La compétition se poursuit sans Naomi Osaka. La joueuse japonaise, qui insistait pour boycotter la presse, a préféré déclarer forfait.