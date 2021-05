Coronavirus : pourquoi l’Allemagne reste prudente sur le déconfinement

publié le 30/04/2021 à 20:50

En Allemagne, commerces, cafés et restaurants n'ont toujours pas rouvert. Les écoles doivent fermer à partir d'un taux d'incidence de 165, alors que la moyenne nationale est de 153 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Les chopes ne sont pas près de claquer en Allemagne. Alors que les Pays Bas et l'Autriche rouvrent cafés et magasins, aucun assouplissement en vue en République Fédérale, malgré des taux d'incidence nettement plus faibles.

"Nos voisins qui ont rouvert parlent des peurs allemandes", explique le virologue Timo Ulrichs salue la prudence allemande, "moi, je parlerais plutôt de raison allemande. Le danger avec tous ces assouplissements autour de nous, c'est que le virus ait de nouvelles possibilités de muter".

Angela Merkel l'a dit et répété, il faut d'abord faire baisser les courbes. Après seulement, les Allemands pourront retrouver le shopping sans test ni rendez-vous, les terrasses de cafés et les cinémas. La campagne de vaccination progresse désormais à grands pas en Allemagne avec plus d'un million de personnes vaccinées en une journée jeudi.

Le nombre de lits occupés dans les hôpitaux par les patients Covid-19 recule légèrement. Mais il n'y aura de retour à la normale en Allemagne que sous la barre des 100 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants.