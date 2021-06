publié le 11/06/2021 à 05:46

Pensez à mettre quelques sous de côté avant les départs en vacances : la route de la plage vous coûtera un peu plus cher cet été. Les prix à la pompe sont en train de remonter lentement mais sûrement.



En effet, on est loin d'il y a un an, où les prix à la pompe affichaient de tout petits prix : 1,16 euro le litre de gasoil et 1,23 euro pour l'essence. Depuis, c'est la remontada : +20% en un an pour le diesel. Il s'agit en réalité d'une histoire d'offre et de demande. En effet, depuis la pandémie, les pays producteurs de pétrole ont baissé leur production pour éviter de se retrouver avec des excédents sur les bras.

À cela s'ajoute une forte reprise de la demande, comme en Asie et aux États-Unis, ce qui mécaniquement fait grimper le prix du baril et donc du prix à la pompe, d'autant qu'en France la consommation est repartie depuis la fin des restrictions de circulation.

Au final, cette tension entre la demande et la faiblesse des stocks devrait selon les spécialistes perdurer au moins jusqu'à la rentrée, ce qui fait craindre des prix élevés à la pompe pour les départs en vacances.

