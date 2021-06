Euro 2021 : ce qu'il faut attendre de la cérémonie d'ouverture

publié le 10/06/2021 à 17:30

Les amateurs de football seront comblés pendant un mois à partir de ce vendredi 11 juin. Le coup d'envoi de l'Euro 2021, reporté d'un an en raison de l'épidémie, pourra enfin être donné au fameux Stadio Olimpico de Rome pour un premier match qui opposera la sélection italienne à la Turquie à 21h.

Avant cela, et comme c'est traditionnellement le cas, une cérémonie d'ouverture sera organisée pour ouvrir les festivités. Le DJ néerlandais Martin Garrix et les musiciens du groupe U2 Bono et The Edge offriront une "performance virtuelle" de We Are The World, l'hymne de la compétition réalisé par les trois artistes.

Un "show virtuel qui donnera l'occasion à tous les fans d'Europe et du monde de se sentir plus proche du tournoi", assure le directeur marketing de l'UEFA, Guy-Laurent Epstein, dans un communiqué publié par l'organisation. Le spectacle doit, explique l'organisation, permettre de recréer la sensation d'un concert dans un stade. "Le terrain sera transformé en une flamme bleu et blanc, des champs d'énergie seront créés à partir de millions de particules de lumière et Bono sera projeté sur la scène", est-il précisé.

Dans son communiqué, l'UEFA présente une image d'un trophée de la coupe d'Europe recréée virtuellement par des milliers de lumières. Deux anciennes gloires de la sélection Italienne, Francesco Totti et Alessandro Nesta, seront aussi présentes, et la force aérienne du pays devrait survoler le stade avant le coup d'envoi, selon le quotidien sportif la Gazetta dello Sport.