États-Unis : une nouvelle fusillade fait deux morts en Floride

et AFP

publié le 11/06/2021 à 00:04

La Floride a de nouveau été meurtrie par une fusillade. Un adulte et un nourrisson ont été tués ce jeudi 10 juin par une personne qui s'est ensuite donné la mort, dans un supermarché de cet État du sud des États-Unis. Les tirs ont eu lieu dans un supermarché Publix de la municipalité de Royal Palm Beach, à 130 km au nord de Miami.

"À leur arrivée, les agents ont trouvé trois individus décédés de blessures par balles", a écrit la police sur Twitter. "Un homme adulte, une femme adulte et un enfant. L'assaillant figure parmi les personnes décédées", est-il énuméré sans que l'on sache quel individu a porté les coups de feu.

Les forces de l'ordre ont bouclé la zone et n'ont pas fourni plus d'informations dans l'immédiat, si ce n'est qu'il ne s'agissait plus d'une situation de "tireur actif". Ce drame intervient après une série de tueries qui ont frappé le sud de la Floride ces derniers jours.

Dimanche soir, une fusillade lors d'une fête après une remise de diplômes a fait trois morts et cinq blessés à Miami. Le 1er juin dernier, trois assaillants avaient tué deux personnes et blessé 21 autres après avoir ouvert le feu devant une boîte de nuit à Hialeah, une localité du comté de Miami-Dade.