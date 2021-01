Pourquoi les vaccins ont-ils fait augmenter les prix du carburant ?

et AFP

publié le 05/01/2021 à 20:40

Gazole, super sans plomb 95, SP98... Le prix des carburants vendus dans les stations-service en France a augmenté en ce début d'année 2021, selon les données du ministère de la Transition écologique publiées lundi 4 janvier.

La faute notamment... aux vaccins contre la Covid-19. En effet, depuis le début du mois de novembre, les annonces successives sur les vaccins ont poussé les investisseurs à acheter du pétrole. Instinctivement, le lien entre les deux peut paraître étrange. Mais en achetant du pétrole, les investisseurs ont parié sur le fait que les vaccins pourraient permettre un retour à la normale pour l'économie, et donc une reprise de la demande de pétrole.

Après une forte chute liée à la crise sanitaire, les cours du brut ont connu une hausse de plus de 30% en novembre et décembre. Conséquence en France : le gazole valait vendredi 1er janvier 1,2754 euros (+0.81 centime par rapport à la semaine précédente), le SP95 était à 1,3693 euros (+0,71 centime), le SP95-E10 à 1,3537 euros (+1,05 centime) et le SP98 à 1,4292 euros (+0,82 centime).

Face à un marché fluctuant, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires doivent désormais se mettre d'accord sur les niveaux de productions. Ils ont suspendu lundi 4 janvier leurs discussions. Leurs décision devrait être connue ce mardi 5 janvier.