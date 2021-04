Les infos de 5h - Bridgestone : le site de Béthune ferme ses portes

publié le 30/04/2021 à 05:48

La fin d'une époque. L'usine de pneus Bridgestone de Béthune, dans le Pas-de-Calais, ferme ses portes ce vendredi 30 avril. Un groupe de logistique a racheté le site, les 863 salariés ont déjà arrêté les machines, fermé leurs casiers et salué une dernière fois les camarades.

"Fini. On a remballé. Ça fait 20 ans que je suis là, maintenant il va falloir recommencer à zéro", explique l'un des employés, qui entame son dernier jour à l'usine. "Pour moi, il y avait moyen de continuer. Leur but à eux c'était de fermer, c'est tout", juge-t-il.

Plus aucun pneu n'était fabriqué sur ce site béthunois depuis plusieurs semaines. Avec les primes de départ lâchées par le groupe japonais, "on ne s'en sort pas trop mal", admettent ces salariés. Mais cela ne remplacera pas un vrai travail, "on ne penserait pas que ce serait aussi difficile, c'était une famille", témoigne un opérateur qui y a travaillé pendant 27 ans.

