Coronavirus : que sait-on du variant indien ?

publié le 30/04/2021 à 05:21

Un cas de variant indien du coronavirus a été détecté en Lot-et-Garonne, a annoncé jeudi 29 avril l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

"On a identifié que c'était le variant indien" à propos d'un cas en Lot-et-Garonne "d'un patient revenu d'Inde", a indiqué Benoît Elleboode, directeur régional de l'ARS, à BFMTV et CNews. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait indiqué mardi qu'"aucun cas de variant d'origine indienne" n'avait été détecté "en France métropolitaine". Que sait-on de lui et de sa dangerosité ?

Son nom scientifique est B1617. Il a été détecté, pour la première fois, en octobre dernier, dans l'État indien du Maharashtra. Pour l'instant, il est loin de s'imposer par rapport aux autres variants, puisqu'il ne représente aujourd'hui en Inde que 15 à 20% des échantillons séquencés. Mais son côté "double mutant" préoccupe les scientifiques.

Un variant à double mutation

On l'appelle ainsi car il est porteur d'une double mutation. La première mutation pourrait le rendre résistant aux vaccins existants, mais pour l'instant, rien n'est prouvé. Quant à la seconde mutation, elle pourrait être associée à une augmentation de la transmission. Il serait donc plus contagieux, mais sans doute moins que le variant britannique. Une étude est en cours. C'est la première fois que l'on observe ensemble ces deux mutations connues sur un variant avec une diffusion importante.

Outre la France ce jeudi, le variant indien a déjà été détecté en Grande-Bretagne (avec moins d'une centaine de cas), en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Dans ce dernier pays, il a été détecté sur un groupe d'étudiants indiens, qui a transité par Roissy, le 12 avril dernier. Il a été classé par Santé publique France, dans la catégorie des variants "à suivre", nécessitant une surveillance renforcée.