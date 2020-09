publié le 22/09/2020 à 05:45

Bridgestone ne change pas d’avis. La fin de l’activité sur l’usine de Béthune est la "seule solution". Le géant du pneu persiste et signe malgré une réunion hier avec des ministres. Les syndicats et les 863 salariés gardent toutefois un mince espoir puisque la direction n’exclut pas de participer à la reconversion du site.

C’est un front uni qui se présente contre cette fermeture d’usine, salariés et dirigeants politiques face à la direction du groupe pneumatique. Bridgestone pour l’instant, ne revient pas en arrière mais se dit prêt à étudier de nouvelles pistes pour le site de Béthune. Peut-être de quoi espérer pour Stéphane Lesix, le secrétaire du CE : "Aujourd’hui, ils n'ont pas fermé la porte. Par rapport à il y a une semaine, c’était catégorique : ‘on ferme l’usine’, là, je veux pas donner de l’espoir non plus mais il faut rester réalistes. Nous pour l’instant, on appelle ça des scénarios alternatifs. Nous, on dit ‘donnez-nous les moyens, donnez-nous les machines’ on va dire que ça avance dans le bon sens".

Une nouvelle réunion est programmée d’ici 15 jours, 3 semaines. En attendant, la production se poursuit dans l’usine à un rythme ralenti : "On tient les équipes mais il ne faudra pas nous balader trop longtemps" préviennent ses délégués : "Je ne veux pas que les employés perdent de l’argent et on continuera l’activité, on mettra pas le feu et on ne cassera pas les machines même s’il y a des gens qui sont en pleurs à l’intérieur. Ils l’ont bien compris ça. Après, si on doit allumer le feu, c’est nous qui allumerons le feu".

Un autre abonde : "Là, il y a la tristesse, c’est les premiers jours mais après, il y aura la colère des salariés. Mais sachez que ça, on ne pourra pas le retenir". Sur le site de la mairie de Béthune, la pétition lancée contre la fermeture atteint déjà les 40.000 signatures.

