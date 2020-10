publié le 20/10/2020 à 08:08

Ce plan pourrait peut-être sauver en partie le site Bridgestone de Béthune. Il faudrait selon le gouvernement 100 millions d'euros pour restructurer le site de production de pneus avec à la clef 60% des emplois sauvés.

Ce serait un moindre mal pour Stéphane Ducrocq avocat de l'intersyndicale : "Jusqu'à jeudi dernier on était en réunion avec la direction qui nous a toujours dit que le seul scénario serait la fermeture. Maintenant, on apprend qu'il y aurait peut-être une autre solution que la fermeture."

"Si on licencie 400 personnes sur 800, c'est un demi drame. Depuis le début, on savait qu'il y aurait de la casse sociale, mais on essaye tous les jours de se battre contre ce projet." Fin septembre, les salariés avaient signé un accord de méthode avec la direction notamment pour "trouver une solution alternative" à la fermeture sèche de l'usine.

