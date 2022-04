Les infos de 18h - Kinder : "On pense leur faire plaisir et on les rend malades", la mère d'un bébé malade témoigne

Kinder : "On pense leur faire plaisir et on les rend malades", la mère d'un bébé témoigne

C'est une une mauvaise surprise à 12 jours de Pâques. Le groupe Ferreo s'est vu obligé de retirer des rayons de supermarchés français certains chocolats. En cause ? La découverte de plusieurs cas de salmonellose, une bactérie qui peut se transmettre par le lait. L'infection se caractérise par une forte fièvre et des symptômes semblables à une gastro-entérite. En France, 21 cas ont été recensés mais ce chiffre pourrait augmenter.

À 18 mois, le petit Maïron souffre de fièvre, de diarrhées aiguës et de vomissements après avoir mangé un chocolat de la marque. Une visite chez le médecin a rassuré sa mère Élodie mais celle-ci doit rester prudente et l'emmener aux urgences "si jamais il se met à ne pas assez boire et qu'il vomit encore de grosses quantités." Elle témoigne, désabusée : "S'il doit être hospitalisé pour un oeuf Kinder, franchement il y a de quoi être en colère. On leur donne des choses pensant leur faire plaisir et au final, on les rend malades."

Il est donc préférable d'être vigilants et vérifier ses placards. Tous les produits Kinder ne sont pas mis en cause. Ce sont les les Kinder Surprise, les Schokobons ainsi que les mini eggs qui sont concernés. Enfin, un numéro de téléphone a été mis en place pour toute question à ce sujet : le 0 800 65 36 53.

