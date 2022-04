Kinder : quels sont les produits rappelés par Ferrero ?

Y'aura-t-il des œufs Kinder dans le jardin pour les fêtes de Pâques ? La question peut se poser alors que le groupe Ferrero rappelle en France certains lots de produits chocolatés Kinder fabriqués en Belgique en raison d'un lien "potentiel" avec des cas de salmonelle. En effet 57 personnes sont tombées malades en Grande-Bretagne après avoir mangé des chocolats Kinder.



Voici la liste des produits concernés par ce rappel :

- Les Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022;

- Les Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022

- Les Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août et

- Les Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022.

Ferrero a mis en place un numéro si vous avez des doutes sur les produits achetés : 0 800 653 653. "Aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été testé positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs", précise cependant Ferrero dans un communiqué. Le groupe assure également qu'on trouvera à nouveau des chocolats Kinder sans risque, issus de lots testés, dès ce mercredi dans les rayons.