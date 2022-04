Guerre en Ukraine : les expulsions de diplomates russes servent-elles à quelque chose ?

Ce mardi matin, plusieurs pays annoncent l'expulsion de diplomates russes. 35 pour la France, 30 pour l'Italie, 15 pour le Danemark... L'ambassadeur de Russie en France a d'ailleurs été convoqué ce mardi matin au quai d'Orsay, reçu par le directeur politique. Mais ces expulsions servent-elles vraiment à quelque chose ?



Disons que c'est une sanction de plus, une mesure de rétorsion supplémentaire face aux exactions commises par l'armée russe en Ukraine. Cette action conjointe de plusieurs pays européens va forcer près de 200 diplomates russes à faire leurs valises. Officiellement le ministère des Affaires étrangères français évoque des activités contraires aux intérêts de sécurité de la France. En clair, on parle d'espionnage pour justifier l'expulsion de cette trentaine de diplomates russes.

Par ce geste, l'Europe veut faire encore plus pression sur la Russie, mais la conséquence la plus directe va être de réduire encore davantage les relations diplomatiques entre l'Europe et Moscou. Elles sont déjà très mauvaises et il faut d'ailleurs s'attendre à une réponse parfaitement symétrique de la Russie dans les prochains jours.

Autant de diplomates européens seront expulsés de Moscou, c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé ce mardi matin Dimitri Medvedev dans un message sur son compte Instagram. L'ex-président russe a ajouté cette phrase : "Autant fermer les ambassades, ça coûtera moins cher et on finira par se regarder uniquement à travers le viseur des armes".