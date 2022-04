Mort de Jérémy Cohen : où en est l’enquête ?

Pour le moment, aucun des agresseurs n'a été identifié et on ne connaît donc pas leur motivation. Personne n'est encore en mesure d'expliquer ce que Jérémy Cohen faisait à ce moment-là devant ce hall d'immeuble à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Ce qui est certain, c'est qu'il a été victime de violences de la part d'une quinzaine de personnes juste avant son décès. Une vidéo prise de loin a été diffusée la semaine dernière. On y voit le jeune homme se faire rouer de coups, traverser la route pour fuir et se retrouver sur les rails du tramway qui viendra le percuter quasi instantanément.

Quant au motif de l'agression, pour le moment la justice n'a pas retenu de caractère antisémite. La famille affirme qu'une kippa a été retrouvée sur place, mais pour l'heure, il est impossible de déterminer si Jérémy Cohen la portait ou non au moment de son agression.

Tout cela peut changer au cours de l'instruction et l'interpellation des agresseurs pourrait permettre de définir si Jérémy Cohen a été violenté pour un motif lié ou non à sa religion.