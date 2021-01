publié le 27/01/2021 à 13:27

On connait l'impact du Covid sur le chômage. Une hausse de 7,5% a été enregistrée pour l'année 2020. Concernant ceux qui n'ont pas du tout travaillé, leur nombre a augmenté de 265.400 inscrits supplémentaires d'après les chiffres qui viennent d'être publiés par la DARES, ce mercredi 27 janvier. Sur un an en tout cas, les voyants sont au rouge. Ainsi, même les demandeurs d'emploi qui ont un peu travaillé sont plus nombreux.

Sur les catégories A, B, et C, on compte plus de 6 millions d'inscrits pour l'ensemble de ces catégories. Néanmoins, le 4e trimestre donne quelques raisons d'espérer. Si on se concentre uniquement sur les trois derniers mois de l'année 2020, et uniquement sur le dernier trimestre, on observe une baisse du nombre d'inscrits à Pôle emploi.

Certes, cette baisse ne compense pas les chiffres de l'année, mais ça reste encourageant. Le nombre de demandeurs n'ayant aucun travail baisse de 3% pour les femmes et 2,5% pour les hommes. À la toute fin de l'année, les jeunes (moins de 25 ans) sont même d'avantage sortis des listes (moins 5% pour les demandeurs qui n'ont pas travaillé). Mais les données sont changeantes, on ne sait donc pas si cela va durer, mais c'est un moindre mal au milieu des mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi.

