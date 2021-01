publié le 27/01/2021 à 08:24

Faute de pouvoir pour l’instant proposer son propre vaccin contre la Covid-19, avec lequel il a du retard à cause d'une immunité insuffisante, le laboratoire français Sanofi va mettre en flacon celui de ses concurrents Pfizer et BioNTech. Une réelle satisfaction pour Olivier Bogillot, le président de Sanofi France : "C'est une première et je n'en suis pas peu fier".

Olivier Bogillot se félicite de cet "acte de solidarité" alors que le laboratoire français devrait conditionner plus de 100 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 destinées à l'Union européenne à partir de l'été et jusqu'à la fin de l'année. "L'enjeu n'est pas du tout économique dans cette affaire, c'est la capacité de les distribuer le plus vite possible" qui prime a tenu à souligner le patron de Sanofi France.

Concernant le retard du vaccin de Sanofi, Olivier Bogillot affirme qu'"on va réussir en 18 mois, la course continue" et rappelle qu'"on est le seul laboratoire au monde à avoir deux vaccins candidats".

En relativisant ce retard, il souligne que "plus de 200 équipes de recherches dans le monde travaillent sur des vaccins (contre la Covid-19 NDLR) et à l'arrivée vous allez avoir moins de 10% de ces équipes qui vont réussir à en produire un". "Je pense que Sanofi fera partie de ces 10% et peut-être même qu'on en aura deux" a-t-il ajouté.