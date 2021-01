publié le 26/01/2021 à 18:42

Lors d'un conseil municipal lundi 25 janvier, le maire de Cabourg (Calvados) a annoncé un reconfinement en vigueur dès ce jeudi alors que le gouvernement n'a pas encore pris sa décision sur la suite des restrictions sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Une annonce qui a suscité un tollé, notamment sur les réseaux sociaux.

"C'est une boulette de ma part !", admet Tristan Duval qui explique son erreur par les "informations contradictoires" et les "rumeurs" venant notamment des médias. "On est submergé d'informations contradictoires depuis des semaines. La veille, dans le Journal du Dimanche et le Parisien, on nous indique un reconfinement dans les tous prochains jours", regrette l'élu. "Il y a une exaspération réelle de la population : je suis maire d'une commune touristique qui n'en peut plus", explique-t-il.

De fait, la ville de villégiature de Marcel Proust est frappée de plein fouet par les mesures sanitaires mises en place pour contrer la propagation du virus. Des professionnels du tourisme et de la restauration "fermés depuis des mois" qui subissent des conséquences sociales "dramatiques". "Les gens ont besoin de réponses claires : ils ont besoin d'une date !", s'indigne l'homme politique.