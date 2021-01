Photo non datée du petit Grégory Villemin, 4 ans, retrouvé noyé le 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans la Vologne.

et AFP

publié le 27/01/2021 à 11:24

L'année 2021 sera-t-elle celle de la résolution de l'une des affaires judiciaires françaises les plus emblématiques ? Mercredi 27 janvier, la justice a validé la majorité des requêtes formulées par les parents de Grégory Villemin retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans la Vologne (Vosges). Celles-ci pourraient permettre, grâce aux progrès de la science, d'identifier qui est à l'origine du meurtre de leur fils et ainsi de mettre fin à plus 30 ans de feuilleton judiciaire.

Principale requête acceptée : celle demandant l'utilisation de la technique de "l'ADN de parentèle" sur 9 ADN inconnus. Comme vous l'explique RTL, cette méthode récente permet de prélever un ADN et de remonter cette trace jusqu'à des membres d'une même famille grâce aux gènes héréditaires : concrètement, on identifie les parents du coupable pour trouver le coupable.

Par ailleurs, la chambre d'instruction de Dijon, chargée de l'examen des requêtes, a autorisé 37 autres prélèvements ADN dans l'entourage du petit garçon de 4 ans et de ses parents Jean-Marie et Christine Villemin. Dans un registre autre, la justice a aussi donné son accord pour une comparaison des lettres du corbeau avec des cahiers saisis chez plusieurs personnes lors de l'enquête.

Seul refus de la chambre d'instruction : celui d'identifier le médecin ayant pris en charge Murielle Bolle après qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours alors qu'elle venait tout juste, face aux gendarmes, d'accuser son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé le petit Grégory. Elle avait ensuite retiré ses allégations avant que Bernard Laroche ne soit assassiné par Jean-Marie Villemin. En 2020, la cour d'appel de Paris avait confirmé l'annulation de la totalité de la garde à vue de Murielle Bolle qui s'était déroulée sans la présence d'un avocat.