publié le 27/01/2021 à 11:30

Qui remportera la 9e édition du Vendée Globe et succèdera au palmarès à Titouan Lamazou (1990), Alain Gautier (1993), Christophe Auguin (1997), Michel Desjoyeaux (2001 et 2009), Vincent Riou (2005), François Gabart (2013) et Armel Le Cléac'h (2017) ? Le suspense reste total après l'arrivée du premier skipper, Charlie Dalin, sur "Apivia", mercredi 27 janvier à 20h35 et 47 secondes, après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de mer.

Pourquoi celui qui a franchi la ligne d'arrivée virtuelle au large des Sables-d'Olonne n'est pas assuré de la victoire finale ? Parce que dans ce final avec cinq marins dans un mouchoir de poche, Charlie Dalin, Louis Burton, Boris Hermann, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven, deux d'entre eux vont être crédités d'une bonification en temps : 6 heures pour Herrmann, 10 heures et 15 minutes pour Bestaven.

Il faudra donc attendre le petit matin, jeudi 28 janvier, pour connaître le nom du vainqueur. Pour l'instant, Charlie Dalin à la main, en a terminé en 1er. Mais l'issue de ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance ne lui appartient plus.

Le film de la journée :

20h50 - Louis Burton est attendu entre 0h30 et 1h00, Boris Herrmann vers 2h00. L'Allemand semble en bonne voie pour prendre la tête à ce moment-là, avant l'arrivée de Yannick Bestaven un peu plus tard.



20h37 - C'est fait pour Charlie Dalin, qui franchit la ligne après 80 jours, 6 heures et 15 minutes. Le chrono est déclenché : Boris Herrmann terminera-t-il avant qu'il n'atteigne 6 heures ? Yannick Bestaven avant 10h15 ?



20h22 - Charlie Dalin va effectuer un nouvel empannage à 2 milles de la ligne, qu'il pourrait franchir à 20h35.



19h43 - Changement de scénario : Charlie Dalin a empanné. Le leader fait route vers la ligne d'arrivée à 17 nœuds. Il lui reste 21 milles à parcourir. Nouvelle fenêtre d'arrivée estimée : entre 20h30 et 21h00.



19h18 - Ce sprint final entre cinq skippers avec un premier arrivé qui pourrait ne pas être le vainqueur est totalement inédit.



18h52 - Un nouveau classement vient d'être communiqué, celui de 17h30. Dalin, à 74 km du but, a perdu 17 milles d'avance sur Bestaven en trois heures. Son avance sur Herrmann reste la même.



1. Charlie Dalin à 40,0 milles de l'arrivée

2. Louis Burton à 55,7 milles du premier

3. Boris Hermann à 109,4 miles

4. Thomas Ruyant à 143,3 miles

5. Yannick Bestaven à 166,2 miles

6. Damien Seguin à 264,4 miles

7. Giancarlo Pedote à 276 miles

8. Jean Le Cam à 420,3 miles

...



18h25 - Il faudra attendre les arrivées de Boris Herrmann (3e) et Yannick Bestaven (5e) pour connaître le nom du vainqueur. Pour l'instant, le vent souffle dans le sens de la route.



18h19 - Rappelons que 33 concurrents se sont élancés le dimanche 8 novembre dernier et que le record de Armel Le Cléac'h en 2017 ne sera pas battu : 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes.



17h13 - C'est désormais entre 19h45 et 20h15 que Dalin doit franchir la ligne. Pour Burton, la dernière fenêtre annnoncée est 23h30-01h00.



16h51 - La fenêtre d'arrivée de Charlie Dalin s'affine encore : le skipper de "Apivia" est attendu entre 19h15 et 20h00. L'homme de 36 ans avançait à 38,9 km/h au pointage de 14h30, le rythme le plus rapide des cinq hommes de tête.

VENDEE GLOBE : sur la plage des Sables d'Olonne, l'équipe @ApiviaVoile salue la performance de Charlie Dalin qui sera ce soir le premier skipper à couper la ligne d'arrivée du @VendeeGlobe @RTLFrance @Sport_RTL pic.twitter.com/xXyp94Gydi — frederic veille (@fredveille) January 27, 2021

16h21 - Jean Le Cam, qui a reçu 16 heures et 15 minutes de bonification, est trop loin pour jouer la victoire (8e). Mais il pourrait se retrouver sur le podium.



15h45 - Au pointage de 14h30, Charlie Dalin n'était plus qu'à 149 km de l'arrivée.



15h17 - Le nouveau classement à 14h30 : Dalin a pris plus de 20 milles à Herrmann en trois heures et cédé seulement 3 milles à Bestaven.

1. Charlie Dalin à 80,5 milles de l'arrivée

2. Louis Burton à 60,9 milles du premier

3. Boris Hermann à 109,5 miles

4. Thomas Ruyant à 155,3 miles

5. Yannick Bestaven à 183,7 miles

6. Damien Seguin à 277,7 miles

7. Giancarlo Pedote à 296,2 miles

8. Jean Le Cam à 431,1 miles

...



15h01 - Du nouveau dans les fenêtres d'arrivées estimées : Dalin est attendu entre 19h00 et 20h30, Burton entre 23h00 et 01h00, Herrmann entre 01h00 et 02h00, Ruyant entre 03h00 et 05h00, Bestaven entre 03h30 et 05h30.



14h19 - Selon les dernières estimations données mercredi midi par la direction de course, Dalin est attendu entre "18h30 et 19h30". Burton devrait couper la ligne "entre 22h30 et 00h30", Herrmann "entre 23h30 et 01h00" puis Ruyant et Bestaven tous les deux "entre 03h00 et 05h00".



13h37 - "La balance à l’air de pencher en faveur de Yannick Bestaven", analyse Yann Eliès.



13h11 - À quelles heures sont attendus les premiers ? Découvrez les prévisions de la direction de la course.



12h33 - "Finir cette course est quelque chose d'exceptionnel", selon Michel Desjoyeaux.



12h05 - Le classement de 11h30 est connu : Dalin n'est plus qu'à 239 km de l'arrivée. Depuis 8h30, le leader a repris 1,3 mile à Burton, 16,7 à Herrmann, 4,8 à Ruyant et 4 à Bestaven. Il va tout faire pour creuser encore l'écart, même si ça ne sera pas forcément suffisant.



1. Charlie Dalin à 128,9 milles de l'arrivée

2. Louis Burton à 62,9 milles du premier

3. Boris Herrmann à 88,8 miles

4. Thomas Ruyant à 159,9 miles

5. Yannick Bestaven à 186,9 miles

6. Damien Seguin à 280,1 miles

7. Giancarlo Pedote à 309 miles

8. Jean Le Cam à 439,4 miles

...



11h41 - À 8h30, Burton avait repris la 2e place à Hermann et Dalin repris un peu de marge sur tous ses poursuivants, excepté Bestaven, l'homme qui pourrait rafler la mise grâce à ses 10 heures et 15 minutes de bonification.



1. Charlie Dalin à 184,9 milles de l'arrivée

2. Louis Burton à 61,6 milles du premier

3. Boris Herrmann à 72,1

4. Thomas Ruyant à 155,1

5. Yannick Bestaven à 182,9

6. Damien Seguin à 275,4

7. Giancarlo Pedote à 313

8. Jean Le Cam à 432,8

...

11h35 - Voici le top 10 à 5h du matin :

1. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 261,0 milles de l'arrivée

2. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) à 49,0 milles du premier

3. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) 57,8

4. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 152,6

5. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 182,8

6. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 264,2

7. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 320,8

8. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 421,7

9. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 575,2

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 811,9

...

11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le final haletant de ce 9e Vendée Globe