Face aux fermetures croissantes des distributeurs automatiques de billets (DAB), trois banques françaises, la BNP Paribas, le Crédit Mutuel et la Société Générale, ont décidé de mutualiser leurs DAB.

Actuellement, les usagers font en moyenne plus de deux ou trois retraits dans un distributeur qui n'appartient pas à leur banque. Le dernier baromètre de Panorabanques montrait d'ailleurs que ces frais avaient bondi de 10% à 23% en fonction des réseaux au cours des derniers mois.

Quand ces trois réseaux auront fusionné leurs distributeurs, sans doute à partir de 2023, les usagers n'auront plus de frais quand ils feront un retrait à la Société Générale, à la BNP, au Crédit Mutuel, au Crédit du Nord ou au CIC. Ils pourront aussi consulter leurs comptes, faire des virements entre toutes ces banques sans payer.

Réduire le nombre de distributeurs

L'autre enjeu derrière cette unification : accélérer la réduction du nombre de DAB sur le territoire. Dans les rues commerçantes, où l'on trouve parfois les trois banques côte à côte avec un distributeur chacune, l'idée est bien sûr de n'en laisser qu'un seul.

Mais les trois groupes s'engagent aussi à mieux aménager le territoire en laissant toujours un distributeur actif dans les petites villes. L'an dernier, on a retiré 1.500 DAB sur 50.000 dans le pays. Un rythme jamais atteint.



La crise sanitaire a accéléré le paiement sans contact par carte bancaire et on a moins besoin d'argent liquide. Les Français effectuent désormais moins de deux retraits par mois au distributeur.

