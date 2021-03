Coronavirus : comment la société a basculé dans le "sans contact"

publié le 26/03/2021 à 07:15

Les trois quarts des Européens associent au moins un terme négatif à la vie sans contact avec en tête la solitude et la tristesse ; 53% un terme positif avec en tête le côté pratique et facile. Cette enquête menée début 2021 par l’observatoire Cetelem auprès de 14.200 personnes résume bien l’ambiguïté de ce passage au virtuel. C'est pratique, rapide, mais synonyme aussi de solitude.

Désormais, on travaille, on consulte, on débat, on opère, on crée, on paye et on se rencontre à bonne distance. Le numérique occupe l'espace entre soi et l’autre. Mais ce monde aseptisé est-il définitivement le nôtre ou bien une parenthèse désenchantée ?



"Cette crise a accéléré cette tendance au sans contact qui existait avant la crise sanitaire et nous a obligé à faire des choses qu'on ne faisait pas avant et parfois de façon brutale", explique Flavien Neuvy, qui a dirigé cette enquête.

En France, la distanciation est vécue plus difficilement

Pourtant, en Italie, en Espagne ou même en France, la distanciation sociale et physique est vécue plus difficilement que dans d'autres pays comme la Suède ou la Corée du Sud.



Cette pandémie est la preuve que le contact à l'autre est nécessaire. "La question qui se pose c'est de savoir ce qu'il restera de cette crise. Est-ce qu'on se serrera encore la main ? Est ce qu'on se fera encore la bise ?", interroge Flavien Neuvy.



Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, abordent la question d'une société sans contact avec Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'observatoire Cetelem qui a dirigé l'enquête Cetelem sur ce sujet.

