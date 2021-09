Bourses, APL, prêt... quelles sont les aides disponibles pour les étudiants ?

Les étudiants vont bientôt revenir sur les bancs de l'université ou de l'école et souvent cela coûte cher surtout pour ceux qui s'installent dans une toute nouvelle ville et doivent trouver un logement. Il existe de nombreuses aides pour les accompagner dans cette rentrée universitaire dont voici une liste non exhaustive.

L'une des aides les plus connues et les plus utiles pour les étudiants est l'aide au logement. Il en existe trois différentes : l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familial.

Pour prétendre à ces aides vous devez remplir 4 conditions : être français ou bénéficier d'un titre de séjour, être locataire d'un logement décent, ne pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire de votre logement et avoir des ressources inférieures à certains plafonds. Pour savoir si vous respectez ces critères, la Caisse d'allocations familiales a mis un simulateur est à votre disposition que vous pouvez trouver en cliquant ici.

Si vous êtes éligible, vous devez effectuer votre demande directement sur le site de la Caisse d'allocations familiales.

Bourses, aides et prêts

La bourse sur critères sociaux comporte 8 échelons (de 0 bis à 7) correspondant à un montant annuel de bourse. C'est le revenu brut global des parents pour l'année 2019 (avis d'imposition 2020) qui est pris en compte pour déterminer l'échelon dont bénéficiera l'étudiant à la rentrée 2021-2022. Les taux annuels peuvent ainsi aller de 1.042 € pour l'échelon 0 bis à 5.736 € pour l'échelon 7. Le tableau est disponible en cliquant ici.

L'aide au mérite, qui est attribuée automatiquement aux étudiants déjà bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux et versée au titre d'un baccalauréat mention très bien obtenu à la session 2021, est fixé à 900 €. pour l'obtenir, vous devez avoir déposé un dossier social d'étudiant. Pour les lycéens boursiers, si vous avez acceptez un vœu "mobilité" en dehors de votre académie d'origine, vous êtes éligible à l'aide à la mobilité de 500 €.



Aussi, vous pouvez bénéficier du prêt étudiant. Celui-ci vous permet d'emprunter de l'argent pour financer vos études, sans devoir fournir à la banque la caution d'un proche ou une preuve de revenus.

Pour effectuer toutes vos demandes de bourses et d'aides à la vie étudiante, vous devez vous rendre sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr en cliquant ici.

Transports

Dispositifs nationaux gérés par la SNCF, abonnements à tarif réduit ou prises en charge financières par les régions, les départements ou les communes... Des tarifs spécifiques sont prévus pour les jeunes afin de leur permettre de voyager moins cher avec les transports en commun.

Toutefois, chaque organisme ou collectivité qui organise les transports en commun définit sa politique tarifaire. En cliquant ici, vous pouvez retrouver région par région et selon votre situation, comment profiter de ces offres.

Restauration

Les Crous se mobilisent pour offrir une restauration de qualité et à petit prix à tous les étudiants avec 801 points de vente partout en France. Le repas est assuré à un tarif social de 1 € pour les étudiants boursiers et les étudiants en situation de précarité et 3,30 € pour les autres étudiants.