Les Français ont beaucoup plus épargné que d'habitude, 142 milliards d'euros de plus en 2020. C'est l'une des conséquences économiques de la crise sanitaire pendant toutes les périodes de confinement ou de restrictions. Ce magot attire la convoitise d'arnaqueurs en tout genre. L'association de défense des consommateurs voit se multiplier les dossiers de vols.

Tout commence sur les réseaux sociaux, le consommateur est attiré par des publicités de banques qui promettent des livret A avec des taux d'intérêt allant jusqu’à 5 %, soit 10 fois supérieur au taux actuel. Une fois sur le site, il faut donner ses coordonnés pour être rappelé par de faux conseillés.

"Les personnes qui contactent les consommateurs utilisent des noms frauduleux de vraies banques qui existent. Ce sont des clones. On est actuellement à 35 banques dont le nom a été détourné. Ce sont des banques en ligne parce qu'il faut éviter que les clients aillent en agence pour montrer les documents et qu'on leur dise 'attendez on ne fait jamais ça'", explique Guy Grandgirard, président de l’association d’aide aux consommateurs de France. Quand le consommateur souhaite récupérer l'argent investi, la banques disparaît.

L’association traite plus de 1.900 dossiers et les arnaques aux placements augmentent depuis le début de la crise sanitaire. "On est à un préjudice pour les six premiers mois de l'année d'environ 30 millions d'euros on en a à peu près la moitié qui sont sur les livrets. C'est considérable et ce qui m'inquiète le plus c'est que je constate un accroissement", alerte Guy Grandgirard.

Alors pour éviter ces arnaques l’association conseille de se méfier dès que le taux du livret dépasse 1% et d’envoyer un mail au nom de la vraie banque pour vérifier que leur produit existe.

A écouter également dans ce journal

Panne des numéro d'urgence - Le 2 juin dernier, six personnes avaient perdu la vie en raison d'une panne exceptionnelle sur les numéros d'urgence pendant toute une soirée. Ils n'avaient pas pu être pris en charge rapidement. L'enquête montre aujourd'hui que l'opérateur Orange a été touché par une une erreur sur une opération de maintenance et de surcroit par une panne de logiciel.



Justice - Première en France, un collectif de 6 ONG dont Amnesty International ou Human Rights Watch a saisi aujourd'hui la justice à travers une action de groupe pour enjoindre l'Etat à cesser ce qu'ils appellent les contrôles d'identités au facies par la police.

Royaume-Uni - Avec 50.000 cas positifs détectés tous les jours, des centaines de milliers de Britanniques se retrouvent cas contact et contraints à l'isolement. En une des journaux s'affichent aujourd'hui les rayons vides des supermarchés, faute de personnel une partie de l'économie tourne au ralenti.