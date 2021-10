Loi Montagne : les manquements "ne seront pas sanctionnés" cet hiver, annonce le ministère de l'Intérieur

Conséquence directe de la loi Montagne, des équipements spécifiques seront imposés dans les communes montagneuses de 48 départements dès le 1er novembre. Le ministère de l’Intérieur a toutefois précisé que le défaut de chaînes, pneus neige ou quatre saisons ne sera "pas sanctionné cet hiver".

"Les éventuels manquements à l'obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d'équiper son véhicule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver", a indiqué le ministère dans un communiqué. Ce nouveau dispositif sera accompagné "d’opérations d'information et de pédagogie (...) dans les prochaines semaines".

La liste des communes où un équipement des véhicules devient obligatoire en période hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars, doit être établie avant le 1er novembre par les préfets des départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien).

Objectif : renforcer la sécurité des usagers

Pour rappel, des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) sont obligatoires pour les véhicules légers, les utilitaires et les camping-cars. Il est aussi possible d'équiper quatre pneus hiver (marqués "M+S", "M.S" ou "M&S"). Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque sont soumis aux mêmes obligations. À noter que les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent être équipés de chaînes à neige sur au moins deux roues motrices, même s'ils sont équipés de pneus hiver.

Une nouvelle signalisation doit être progressivement implantée : un panneau représentant une montagne, une valise de chaînes et un pneu devra indiquer les entrées et les sorties de zones de montagne où s'applique l'obligation d'équipements hivernaux.

Cette réglementation vise à renforcer la sécurité des usagers en réduisant les risques spécifiques liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées, précise la Sécurité routière. Actuellement, un équipement spécifique de type chaîne est obligatoire seulement sur les routes où est implanté le panneau, lorsqu'elles sont enneigées.