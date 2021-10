Ardennes : un corps retrouvé, probablement celui d'un étudiant disparu

Les gendarmes des Ardennes étaient à la recherche d’un étudiant disparu lorsqu'ils ont retrouvé un corps ce mardi 5 octobre, qui pourrait probablement être le sien, a-t-on appris. Le jeune homme n'avait plus donné de nouvelles depuis samedi soir.

Selon la gendarmerie, il est plus que probable qu’il s’agisse du corps de Valentin Gomes, un étudiant de 23 ans à Polytech Lille qui avait disparu lors du week-end d’intégration de son école, au camping de la Vénérie à Signy-l’Abbaye.

Les gendarmes avaient mobilisé d'importants moyens pour le retrouver, déployant notamment des drones, des hélicoptères, une équipe cynophile et même des plongeurs. Le jeune homme s’était absenté de la soirée, fortement alcoolisé, laissant derrière lui ses papiers d’identité et son téléphone portable. Les causes de sa mort demeurent pour l'heure inconnues. Une autopsie doit être pratiquée afin d'identifier les circonstances de son décès.