"L'épargne, c'est définir son projet de vie", explique le président de la Fédération Bancaire

Avec la crise sanitaire, les Français se sont beaucoup tournés vers l'épargne, comme le confirme un rapport de la Banque de France publié en mars 2021. Son dernier indique que le taux d'épargne des ménages pour le 2e trimestre de 2020 était de 27%, ce qui signifie que plus du quart des revenus étaient placés plutôt qu'utiliser pour consommer.

"Nos économies vont bien", confirme Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel et de la Fédération Bancaire Française. Ce-dernier souligne cependant que, même si "l'épargne est là", elle est "inégalement répartie", et note que les classes populaires ont dû puiser dans leurs ressources avec cette crise, et ont donc moins eu l'opportunité d'épargner. "Aujourd'hui, il faut que tout le monde monte dans le train de la reprise. Le boulot des banquiers, c'est de veiller à ce que tout le monde soit accompagné".

"L'épargne, c'est définir son projet de vie", estime le dirigeant bancaire. Nicolas Théry préconise d'équilibrer ses économies entre "une résidence principale, une épargne de précaution, comme le livret A, et une part d'épargne plus risquée à long terme". Selon lui, la répartition de l'épargne dépend de son "rapport au temps" et de leur part d'argent que l'on souhaite garder sur une période longue.