Le Nutri-Score incite les industriels à améliorer leurs recettes, selon l'UFC-Que Choisir

Mis en place en décembre 2016 et adopté officiellement le 13 décembre 2017 via un arrêté, le logo Nutri-score semble porter ses fruits. En effet, selon l'association de consommateurs UFC-Que-Choisir, l'étiquetage nutritionnel incite les industriels à améliorer leurs recettes.

Lorsque l'étiquetage "est majoritairement présent dans un rayon, les recettes s'améliorent du point de vue nutritionnel", et à l'inverse, "quand il est peu affiché, la piètre qualité nutritionnelle des rayons stagne", a constaté, l'association. L'UFC-Que Choisir demande donc aux autorités de rendre obligatoire cet affichage nutritionnel en France et en Europe.

Pour mener cette étude, l'association a comparé la répartition globale des Nutri-Score pour 7 familles de produits alimentaires entre 2015 et 2022. Résultat, pour les produits de type pains de mie et biscottes, les barres céréalières et les céréales du petit-déjeuner, où nombre de grandes marques nationales l'ont adopté, l'UFC a relevé une "amélioration très significative" de la proportion des Nutri-Score favorables (classes 'A', 'B' et 'C').

À l'inverse, dans 4 rayons à fortes teneurs en sucre (rayons biscuits et gâteaux 17 %, barres et goûters chocolatés 17 %, glaces et sorbets moins de 1 %), en graisses saturées ou en sel (sauces condimentaires10 %), le Nutri-Score reste très peu affiché. Selon l'association, ces catégories n’ont pas connu d’améliorations nutritionnelles majeures depuis 2015. "Ce refus de pans entier de l'industrie alimentaire d'afficher le Nutri-Score (...) prive les consommateurs d'un outil d'autant plus nécessaire que l'offre est particulièrement déséquilibrée dans ces rayons", estime l'UFC.



