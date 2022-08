Alimentation : peut-on se fier au Nutri-Score ?

Depuis 2017 en France, le Nutri-Score est présent sur certains emballages dans les rayons des supermarchés. Noté de A à E, sur la base des apports nutritionnels, cet outil donne des bons points aux produits riches en fibres, protéines et minéraux et est plus sévère s'il y a trop de graisse, de sucre ou de sel.

Plébiscité par la communauté scientifique, les associations de consommateurs et l'Organisation Mondiale de la Santé, le Nutri-Score se positionne comme une aide, à titre informatif, pour comparer des produits de la même catégorie. Pourtant, il est parfois accusé de stigmatiser certains produits du terroir.

C'est ce que lui reproche notamment la Confédération du roquefort, jugeant injuste que certains produits comme le fromage est un Nutri-Score bas, au détriment des producteurs. Cette bataille du "roquefort contre le Nutri-Score" a même fait l'objet d'une tribune, signée par 22 parlementaires, en mai dernier.

Le Nutri-Score est-il stigmatisant pour des produits ?

"Le Nutri-Score ne pénalise pas à proprement parlé les producteurs" précise Charlotte Méritan dans sa chronique Info Conso, dans RTL Petit Matin. Selon une enquête d'UFC-Que choisir, sur 588 produits de producteurs testés, seul 13% obtenaient la note "E". Le Nutri-Score n'a donc pas vocation à pénaliser certains produits, en orientant le choix des acheteurs.

Cependant, cela ne prend pas en compte le niveau d'additif ou le niveau de transformation des produits. Il est donc toujours bon de retourner l'emballage pour regarder les ingrédients. Car plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est, indépendamment du Nutri-Score présenté. Roquefort ou Nutri-Score, les deux ne sont donc pas incompatibles, tant que l'on sait lire les emballages.

Mais, le Nutri-Score n'est pas présent sur toutes les étiquettes, comme il n'est pas encore obligatoire, de nombreux industriels comme Coca-Cola ou Lactalis refusent toujours de l'afficher. Heureusement, des applications mobiles comme Open Food Facts, ScanUp ou encore Yuka, permettent de connaître le nutri-score des aliments, même lorsqu'ils ne sont pas affichés sur l'emballage.

