Pâques : comment choisir son chocolat dans les supermarchés ?

Un sachet de gros œufs multicolore dans son charriot, et même un deuxième. Pour la chasse aux œufs du lundi de Pâques, en rayon, Liliane privilégie la taille. "Je cherche des sujets pas trop gros pour en avoir beaucoup et en cacher un peu partout dans le jardin" explique la grand-mère qui s'apprête à gâter ses petits-enfants.

La composition passe avant toute chose pour c'est autre consommatrice qui n'en finit plus de retourner poules, lapins et autres créations chocolatés pour lire les étiquettes. "Les conservateurs, les colorants, j'évite quand c'est possible. Dans celui-là il y 19g d'acide gras et dans l'autre, presque 50% de sucre".

"Kinder, j'évite"

Autre critère primordial, la confiance dans la marque. Si les célèbre œufs Kinder trônent en plein centre du rayon, ils divisent les parents. "S'ils n'ont pas leur Kinder avec le jouet, ils râlent" souffle Juliette devant le prix : 15€ les 320g de chocolat.

"J'ai du mal avec ce qui s'est passé l'an dernier" tranche net, une autre maman. Référence à la contamination aux salmonelles des chocolats du géant Ferrero l'an dernier.

Une rangée derrière, Liliane continue ses achats, en plus des œufs, elle s'interroge devant dans un lapin emballé dans de l'aluminium violet. "Il faut que ce soit suffisamment visible aussi" explique-t-elle forte d'années de dizaines d'années d'expériences de chasses aux œufs. Régulièrement, la sexagénaire... ne sait plus où elle les a caché et retrouve les chocolats fondus, quelques temps plus tard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info