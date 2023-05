Le Bon Coin, Vinted, Airbnb, Blablacar... Que faut-il déclarer aux impôts ?

Au fil des ans, des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, Airbnb, Abritel ou BlablaCar sont devenues incontournables pour acheter, vendre, louer ou partager des biens et des services. L'essor du volume des transactions de l'économie collaborative a amené les pouvoirs publics à reconsidérer leur fiscalité.

Les revenus tirés de ces plateformes sont désormais "susceptibles d'être imposés conformément à la législation existante et soumises à des obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale", indique le site des impôts. Ils doivent être déclarés dans certains cas.

On vous explique comment faire alors que la campagne de dépôt des déclarations des revenus 2022 prend fin le lundi 22 mai, sur papier et entre le 25 mai et le 8 juin, via la déclaration en ligne, selon les départements.

Vinted, Le Boin Coin, Ebay : pas de déclaration en-dessous d'un certain seuil

Depuis 2018, la loi relative à la lutte contre la fraude impose aux plateformes de notifier chaque année avant la fin du mois de janvier aux utilisateurs et à l'administration fiscale un rapport récapitulant les opérations réalisées durant l'année ainsi que le montant brut des revenus qui ont été générés.



Message apparaissant sur le site des impôts Crédit : Impôts.gouv.fr

Les utilisateurs des plateformes de revente entre particuliers, comme Vinted, Le Bon Coin, Ebay ou Vestiaire Collective, sont exonérés d'imposition sur leur activité, sauf exception. "Une dispense de déclaration par les plateformes est prévue pour les revenus issus de la vente de biens d’occasion entre particuliers", peut-on lire sur le site des impôts.

En revanche, les utilisateurs qui s'adonnent à une activité plus assidue peuvent être imposés. Pour faire le tri entre les particuliers et les "pros", l'administration fiscale a fixé un seuil : si la somme a dépassé les 3.000 euros cumulés dans l'année et si le nombre de transactions est supérieur à 20, les revenus doivent être déclarés. Aussi, les plateformes sont tenues depuis deux ans de signaler les ventes qui dépassent ces plafonds au fisc.

Ensuite, deux cas de figure : si les recettes annuelles tirées de ces ventes sont inférieures à 176.200 euros, le contribuable a le choix entre le régime "micro-BIC" (bénéfices industriels et commerciaux) soumis à une imposition de 29% et le régime réel. Si les recettes dépassent ce montant, le régime réel sera automatiquement imposé.

Il existe des exceptions : les ventes de bijoux ou d'objets d'arts sont imposables lorsque le bénéfice dépasse les 5.000 euros de plus-value par rapport au prix d'achat initial. Il en est de même pour les biens dont le prix de cession est supérieur à 5.000 euros (hors meubles, électroménager ou automobile qui sont exonérés).

Attention, tous les gains ne sont pas automatiquement remontés au fisc. Si vous avez réalisé un paiement en dehors du système intégré au site concerné, par exemple en rencontrant le vendeur d'un vêtement pour l'acheter en direct, c'est à vous de déclarer les recettes dans votre déclaration.



Airbnb, Abritel... Imposable, sauf exception

La situation est différente pour les sites de location de logements entre particuliers. Proposer un logement sur Airbnb, Abritel ou HometoGo est considéré comme une activité commerciale de location de biens meublés. Cela implique de déclarer les gains qui en sont issus à l'administration.



"Lorsque vous louez un logement pour de courtes durées, ou que vous proposez une Expérience, les revenus que vous percevez sont imposables et doivent être déclarés à l’administration fiscale dans le cadre de votre déclaration de revenus annuelle", indique ainsi Airbnb sur son site. Une situation qui concerne aussi bien les particuliers que les hôtes professionnels.



Si vous avez gagné moins de 72.600 euros, deux solutions sont proposées. Il est possible de déclarer vos recettes en optant pour le régime "micro-BIC" ou via le régime réel. Ce régime est en revanche obligatoire à partir de 72.600 euros par an. En optant pour le "micro-BIC", vous devrez reporter les montants dans la case 5ND "locations meublées" du formulaire 2042 C Pro. Un abattement fiscal de 50% est prévu par l'administration sur ces gains pour prendre en compte les charges.



Deux cas d'exonération sont prévus par les autorités : si le gain généré par ces locations saisonnières est inférieur à 760 euros par an et la location d'une ou plusieurs pièces de votre résidence principale a engendré des loyers inférieurs à 142 euros par mètre carré dans l'année (192 euros en Île-de-France).



Même système pour OuiCar et GetAround, pas d'imposition pour Blablacar

Les règles sont les mêmes pour les services de location de voiture entre particuliers comme OuiCar ou GetAround. L'administration estime qu'il s'agit d'une activité commerciale qui implique une taxation des revenus perçus. Il convient, là aussi, de choisir entre le régime réel ou le régime "micro-BIC" et son abattement automatique de 50%. Les chauffeurs Uber sont aussi soumis au régime du "micro-BIC" si leurs revenus ne dépassent pas 72.600 euros dans l'année. En revanche, les gains des utilisateurs de la plateforme BlablaCar ne sont pas fiscalisés.