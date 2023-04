Impôts 2023 : ce qu’il faut vérifier sur votre déclaration de revenus

La campagne de déclaration de revenus a débuté ce jeudi 13 avril. Depuis 2020, de nombreux foyers fiscaux dont la situation n'a pas évolué n’auront pas besoin de compléter leur déclaration ni de la signer. Pour autant, il convient tout de même de vérifier que toutes les données qui y figurent sont exactes. "En cours de vie, on peut avoir des augmentations et des baisses de revenus, et donc on peut sur son espace client modifier ce taux individualisé", explique Philippe Bruneau, Président du Cercle des Fiscalistes.

Pour vous aider à y voir plus clair, le spécialiste conseille notamment d'utiliser des simulateurs en ligne. À savoir que certaines charges sont déductibles du revenu global du foyer fiscal. "Quand vous faites votre déclaration, vous commencez d'abord par faire la somme des revenus, ensuite, vous allez voir tout ce dont vous avez le droit de déduire (travaux, caution familial..)", indique-t-il.

Le barème de l'impôt comporte plusieurs tranches de revenu, qui correspondant chacune à un taux d'imposition différent, qui varie de 0 à 45%. Mais, la nouveauté cette année, c'est que les tranches du barème de l’impôt sur le revenu ont été indexés de 5,4%. "Si vous avez moins de 10.777 euros de revenu fiscal de référence, vous payez 0% d'impôt. Ce seuil de 10.777, il vient d'être revu et augmenté de 5,4% pour tenir compte de l'inflation", illustre Philippe Bruneau.

