Impôts : 12 questions que vous vous posez peut-être avant de remplir votre déclaration

RTL vole à votre secours ce lundi 15 mai. Vous avez jusqu'au 8 juin selon les départements pour remplir votre déclaration de revenus et ce n'est pas toujours facile. Vous nous avez posé des dizaines de questions sur l'application RTL et nous en avons retenu 12. Voici nos réponses pour vous éclairer.

1. Je voudrais savoir les règles pour le détachement de mon fils. Il a eu 18 ans mais en février 2022, donc est-ce que je peux le détacher s'il n'avait pas 18 ans au 1er janvier 2022 ? Virginie, Haut-Rhin

Non ! Tout dépend de l’âge de votre enfant au 1er janvier 2022. S’il était mineur, ce qui est votre cas, votre enfant est automatiquement rattaché à votre foyer fiscal. S’il travaille, qu’il a perçu des revenus, vous devez les déclarer pour lui. C’est seulement à partir de l’année 2023, sur votre déclaration de l’an prochain qu’il pourra être détaché, c’est à dire qu’il pourra remplir sa propre déclaration et avec son avis d’imposition, il pourra bénéficier d’aides sociales par exemple si vous lui versez une pension alimentaire, que vous l'aidez financièrement au quotidien, vous pouvez déduire ces dépenses de vos impôts. Mais il faut avoir une preuve des versements.



2. Je suis maman d’un petit garçon. Il va à la crèche, est-ce que je peux déduire les frais de mes impôts ? Jade

Oui, vous pouvez ! Si votre enfant a moins de 6 ans, vous pouvez récupérer la moitié de ce que vous avez payé à la crèche sous forme de crédit d’impôt. Et bonne nouvelle cette année, le plafond augmente, vous pouvez déclarer jusqu’à 3.500 euros par an et par enfant, de frais de crèche. Et la moitié de ces frais sera déduite de votre impôt, ça peut donc aller jusqu’à 1.750 euros. Cela vaut dès que vous faites garder vos enfants hors de chez vous donc à la crèche mais aussi dans un centre de loisirs, chez une assistante maternelle agrée par exemple…

3. Je suis propriétaire de ma maison, j’ai entendu parler d’une nouveauté. Cette année sur ma déclaration de revenus, je dois la déclarer ? Nadir

Oui, c’est nouveau cette année, et surtout obligatoire, il faut déclarer les biens immobiliers que l’on possède : appartement, maison, garages ou même cave. Cela vaut pour tous les propriétaires, il y en a 34 millions en France. Alors ça ne se fait pas directement dans la déclaration de revenus, mais dans une déclaration à part. C’est simple, vous allez dans l’onglet "Bien immobiliers" sur le site impot.gouv.fr. Vous devez indiquer s’il s’agit d’une résidence principale, secondaire, un bien locatif… Vous avez jusqu’au 30 juin pour faire cette nouvelle déclaration. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 150 euros par bien immobilier non déclaré. Cette nouveauté va permettre au fisc d'identifier les propriétaires de résidences secondaires, qui je vous le rappelle, sont désormais seuls à payer la taxe d’habitation.