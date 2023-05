FACT CHECKING - Les impôts ont-ils réellement baissé ?

"Je sais que la situation est difficile pour beaucoup de Français, notamment pour les Français qui travaillent. Ils ont l'impression qu'on leur en demande toujours plus. Ils travaillent, ils font des efforts, ils paient des impôts et ont, quand même, du mal à finir le mois. Mais l'État agit pour eux, en baissant un certain nombre d'impôts : la taxe d'habitation, la redevance télévisée et les premières tranches d'impôts sur le revenu." Au micro de RTL, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, a affirmé ce mardi 9 mai que, pour aider les Français, le gouvernement avait "baissé un certain nombre d'impôts".

Il est vrai que, depuis sa première élection, en 2017, Emmanuel Macron a mis fin à plusieurs taxes ou impôts. Cela a commencé avec la suppression de la "taxe carbone" sur le carburant, en 2018, en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'État a également supprimé l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et si elle a depuis été remplacée par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI), celui-ci concerne bien moins de ménage. Enfin, plus aucun contribuable ne paiera à terme de taxe d'habitation sur sa résidence principale.

En parallèle, les travailleurs ont obtenu certains avantages, tels que la suppression des cotisations sociales et maladies ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Depuis sa réélection, Emmanuel Macron a aussi supprimé la redevance audiovisuelle, dont le montant avait été fixé à 138 euros par foyer.



Les classes moyennes en première ligne

Aussi, selon une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP) réalisée peu avant les élections de l'an passé, "les grands gagnants de la politique fiscale du gouvernement sont les classes moyennes qui travaillent", ainsi que les personnes qui payaient l'ISF. Ceux-ci ont vu leurs impôts baisser.

En revanche, les Français les plus modestes, ceux qui gagnent moins de 800 euros par moins, et les retraités n’ont tiré aucun profit des politiques fiscales conduites de 2017 à 2022. Surtout, ils ont davantage souffert des hausses de fiscalité indirecte, notamment sur le tabac.

Pour autant, une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCDE) estime que, globalement, tous les ménages ont connu une évolution de leur pouvoir d'achat de plus de 2 % entre 2017 et 2021, notamment grâce à ces aides d'impôts.

Et cette année, plusieurs millions de Français devraient profiter d'une baisse d'impôts, car le barème de ceux-ci a été indexé sur l'inflation. Aussi, chaque tranche a été relevée de 5,4 %. Et autre bonne nouvelle, le plafond du crédit d’impôt pour la garde d’enfants en crèche ou chez une assistante maternelle a augmenté de 600 euros.



