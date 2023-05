Airbnb : quelles sont les règles pour louer votre logement ?

La bonne affaire de l'été 2024. En vue des Jeux olympiques de Paris, beaucoup de Parisiens ont senti et comptent proposer leurs logements à la location lors de l'événement sportif. 130.000 logements sont attendus par Airbnb rien qu'en Ile-de-France. Mais plusieurs règles sont à suivre si vous souhaitez en faire de même...

Avant de commencer, il vous faut vérifier que vous avez bien le droit de mettre votre logement en location. Dans les copropriétés, certains règlements interdisent ce type de location. Pour les locataires, un accord écrit de votre propriétaire est nécessaire.

Ensuite, rien de plus simple, vous devez vous inscrire sur l'une des plateformes et publier votre annonce en précisant notamment la taille du logement, sa localisation, le nombre de pièces et bien sûr le prix. Pour ce dernier paramètre, vous êtes libre de choisir votre tarif. Mais plusieurs plateformes peuvent vous aider avec des propositions, basées sur le prix moyen constaté dans votre ville.

Pas plus de 120 jours dans l'année

Pour les plus réticents, Airbnb estime que moins de 0,15% donnent lieu à des signalements. Vous pouvez filtrer les visiteurs possibles et refuser la demande de location. Il est aussi possible de vérifier les notes et les commentaires de vos futurs locataires. Après, le risque est toujours présent. De nombreuses plateformes proposent des garanties et des assurances. Mais elles ne couvrent pas tout. Étudier et ajuster la couverture de votre assurance habitation peut apparaître comme une bonne solution.

Dans la plupart des villes, il n'y a rien à déclarer. Des exceptions existent à Paris, à Annecy ou encore à Cannes. Dans ce cas précis, vous devez vous déplacer en mairie pour obtenir un numéro de déclaration. La procédure est rapide et souvent automatique. Certaines plateformes proposent même de faire cette démarche directement sur leur site et gratuitement.

Mais des limites sont à respecter. D'abord, vous ne pouvez pas louer votre résidence principale plus de 120 jours dans l'année. Si vous dépassez ce seuil, vous devenez un professionnel. Au-delà de 760 euros par an, il faut déclarer la somme gagnée aux impôts. D'après une étude menée par Airbnb, les propriétaires gagnent en moyenne 4.000 euros sur l'année.

