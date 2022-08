BlaBlaCar : comment la plateforme de covoiturage a-t-elle gagné la confiance du public ?

Le sujet du jour. En 2021, la plateforme BlaBlaCar devient le leader mondial du covoiturage, avec plus de 100 millions d'utilisateurs, dont 20 millions en France. L'histoire commence en 2006, lorsque son fondateur Frédéric Mazzella doit rentrer chez lui en Vendée, pour les fêtes de fin d'année. C'est dans la voiture de sa sœur, à la vue des TGV pleins et des milliers d'automobiles vides, qu'une idée lui vient soudainement à l'esprit : "Il faut qu'on trouve un moyen de mettre ces voitures dans un moteur de recherche, pour les réserver."



Pourquoi on en parle ? Comment le projet a-t-il émergé ? Comment BlaBlaCar a-t-il gagné la confiance de ses utilisateurs ? L'inflation des prix du carburant joue-t-elle sur l'affluence du site aujourd'hui ?



Analyse. "La confiance a été difficile à imaginer, puis ensuite difficile à déployer. Mais, au moyen justement, d'une part de plein d'écoutes, de tous les retours qui nous étaient faits, à la fois par rapport aux conducteurs et aux passagers, et ensuite du déploiement de différents petits outils et petits paramètres à droite à gauche sur le service, on a construit une confiance entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Il y a la possibilité pour chacun de se construire un profil confiance, sur lequel on va pouvoir avoir des informations sur soi, mais aussi sur tous les trajets qu'on a pu faire, y compris les avis qui sont laissés par les passagers aux conducteurs et inverse. Le système de réservation en ligne fiabilise la prise de réservation à l'avance pour être sûr que chacun va bien venir au rendez-vous. Tout ça, ce sont des choses qu'on a articulées au fils des années et qui ont fait grandir la confiance. Aujourd'hui, on a une confiance dans la communauté, qui, quand on la calcule (…) démontre que la confiance qu'on est capable de générer entre deux personnes membres du réseau BlaBlaCar est presque aussi élevée que celle qu'on peut avoir entre des amis ou des membres d'une même famille", explique le fondateur de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info