INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Il faut rendre l’argent aux Français", lance Jacobelli (RN)

Alors que Marine Le Pen et Emmanuel Macron entrent en campagne pour le second tour de la présidentielle 2022, que proposent les candidats pour le pouvoir d'achat des Français ?

Dans le studio de RTL, Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen et Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires Européennes, sont face à face pour y répondre. Sur le thème de la hausse des prix du carburants, Laurent Jabobelli argue : "Il y a un paradoxe incroyable : plus l'essence augmente, plus l'État s'enrichit".

"C'est-à-dire que quand les Français s'appauvrissent, l'État touche plus avec la TVA. Et même pire : il y a une TVA sur l'impôt, il faut arrêter avec ça, il faut rendre leur argent aux Français", poursuit-il. "C'est un mensonge", lui répond Clément Beaune. "On partage le diagnostic : il y a un problème de pouvoir d'achat, ça porte sur la voiture. Pour beaucoup de ménages Français c'est une obligation de rouler, mais la mesure que vous proposiez, si mes calculs sont bons sur la TVA, c'est exactement l'équivalent des 18 centimes. Alors pourquoi ne pas reconnaître qu'on a pris une bonne mesure ?", renchérit le Secrétaire d’État aux Affaires Européennes.

Un peu plus tôt dans le débat de RTL Soir, Clément Beaune a expliqué la mesure prise par le gouvernement (la réduction de 18 centimes sur le prix des carburants) "pourrait être prolongée en travaillant sans doute, si Emmanuel Macron est réélu, sur un dispositif plus ciblé (...) en essayant de cibler ceux qui roulent le plus et ceux qui ont les budgets les plus contraints".