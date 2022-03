Hausse des prix des carburants : comment faire le plein d'essence sans vous ruiner ?

Alors que les prix à la pompe restent très élevés, les hypermarchés cassent les prix ce week-end. Plusieurs questions se posent pour les automobilistes voulant faire attention à la dépense : quelles enseignes sont concernées ? Et surtout : combien de temps va durer cette opération ?

Trois enseignes vont proposer une ristourne. Tout d'abord, Carrefour va ainsi accorder une remise de 15 centimes par litre d’essence jusqu'au 31 mars. Différence par rapport à la future ristourne du gouvernement, celle-ci ne sera pas immédiate mais créditée sur la carte de fidélité du magasin.

De son côté, Casino va renouveler son opération "litre à un euro" ce week-end. Auchan va offrir un bon d’achat de 6 euros pour l’achat de 30 litres de carburants ou plus. Opération valable encore demain et renouvelée les 1er et 2 avril prochains. Enfin, TotalEnergies continue sa remise de 10 centimes par litre dans ses stations de zones rurales.

Rabais du gouvernement

Le 1er avril prochain est aussi la date où le rabais promis par le gouvernement entrera en vigueur. Pour rappel, il s'agit d'une réduction de 15 centimes dans les 11.00 stations françaises avec une remise immédiate à la caisse.

Cela concernera tous les carburants, même le GPL, à l'exception toutefois de l'E85. En revanche, prudence le prix affiché ne tiendra pas compte de la remise. Tout cela pour que l'automobiliste puisse visualiser l'économie réalisée.

Attention, le prix du baril va remonter ces prochains jours, donc autant en profiter maintenant pour faire le plein. D'autant que la ristourne de 15 centimes n'est pas éternelle. Ce n'est pas une baisse des taxes. Elle se terminera le 1er août au matin. Passée cette date, le gouvernement a laissé entendre, qu'en cas de réélection d'Emmanuel Macron, ils opteraient pour des aides ciblées pour les gros rouleurs et les professionnels.