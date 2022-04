Présidentielle 2022 : "La question du pouvoir d'achat n'a pas été anticipée", explique Martial You

Comme attendu, le premier tour de l'élection présidentielle 2022 restera marqué par un fort taux d'abstention. Selon l'estimation Harris Interactive pour RTL et M6, elle sera de 25,6%, en hausse de plus de trois points par rapport à 2017 (22,23%). Autrement dit, plus qu'un électeur sur quatre ne s'est pas rendu aux urnes. Comment l'expliquer ?

Pour Martial You, chef du service économie-société de RTL, la question du pouvoir d'achat "n'avait pas été véritablement anticipée à ce niveau-là d'intérêt. On l'a vu dans les dernières semaines : tout est allé très vite. On est passé d'un intérêt massif à ce qui se passait en Ukraine à un retour au plus proche de notre quotidien : le prix de l'essence à plus de deux euros le litre".

"C'est devenu l'obsession des gens lorsqu'on les interrogeait, poursuit-il. Et cette réponse-là était impossible à donner pour des candidats en pleine campagne, qui n'avaient pas anticipé un tel phénomène, d'autant plus qu'il y avait des réponses gouvernementales".