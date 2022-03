Carburant : comment optimiser son plein d'essence ?

Depuis plusieurs semaines, les prix des carburants alignent record sur record, approchant la barre des deux euros le litre. Face à cette flambée des prix, qui pèse sur le portefeuille des Français, toutes les astuces sont bonnes à prendre. Les automobilistes ont sorti les calculatrices et consultent désormais les comparateurs car toutes les stations-services n'affichent pas le même prix.

Il y a aussi des petits gestes à adopter au volant, adapter son allure, anticiper les ralentissements, vérifier l'état des pneus et de votre véhicule, etc. Mais ce que beaucoup ignorent c'est que des économies peuvent se faire aussi à la pompe et ce, quel que soit le carburant que vous utilisez. Le magazine Autoplus explique en effet qu'il vaut mieux faire son plein en station-service le matin. Le carburant, stocké dans des cuves en sous-sol se refroidit la nuit.

À basse température, l'essence est plus dense et donc va avoir tendance à moins s'évaporer lorsque vous appuyez sur le pistolet. C'est pour cette même raison qu'il faut d'ailleurs appuyer doucement sur celui-ci. Car en effectuant une trop grande pression sur le pistolet, le débit du carburant va être plus important et celui-ci risque davantage de "faire de la mousse" et de "s’évaporer", précise Autoplus.

Dernier conseil, moins évident cette fois, évitez de passer juste après le camion-citerne qui réapprovisionne la station-service. En effet, celui-ci va remuer les saletés au fond de la cuve, qui risquent de s'infiltrer dans votre réservoir, entraînant donc une quantité moins importante de carburant.