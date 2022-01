INVITÉ RTL - Crise en Ukraine : "Tout est possible et il faut se préparer à tout", selon Beaune

La tension continue de monter à la frontière ukrainienne. Invité du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro dimanche 30 janvier, Clément Beaune a toutefois salué "les efforts diplomatiques européens" de ces derniers jours pour tenter de calmer le jeu. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes a notamment cité l'appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, durant lequel les deux dirigeants ont convenu de la "nécessité d'une désescalade".

"La Russie a donné quelques signaux de réouverture au dialogue", a également estimé Clément Beaune, reconnaissant néanmoins que "tout est possible et il faut se préparer à tout". Selon le secrétaire d'État, avec la crise ukrainienne, "c'est notre sécurité collective qui est en jeu, notre crédibilité et notre fermeté sont également testées".

Pour optimiser les chances d'un processus de désescalade des tensions, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, et son homologue allemande Annalena Baerbock se rendront en Ukraine les 7 et 8 février prochains, rappelle Clément Beaune. Les discussions se poursuivent aussi avec la Russie, avec l'espoir d'arriver à une sortie de crise.