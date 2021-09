Internet : l'opérateur vient lui installer la fibre et saccage ses murs sans réparer

Un technicien travaillant pour un sous-traitant de son opérateur téléphonique vient chez Sandra, en juin 2020, pour installer la fibre. Hélas, le monsieur n’est pas très doué et il perce trois trous dans le mur et un trou chez la voisine avant de réussir son câblage.

Une fois le "travail" terminé, il part rapidement, sans demander son reste ni réparer ses dégâts ! Depuis cette date, Sandra a beau multiplier les appels et les échanges avec son opérateur, personne n’est encore venu refaire ses murs. L’opérateur renvoie la balle à son sous-traitant (il semblerait même qu’il y ait plusieurs sous-traitants…) et les interventions de la médiatrice des télécoms et du conciliateur de justice ne donnent pas grand-chose…

Le 17 août dernier, un salarié du sous-traitant, mandaté par l’opérateur, vient enfin chez Sandra pour constater les dégâts, prendre des photos… Il promet un retour "dans la soirée". Mais depuis, elle n'a plus de nouvelles !

Sa voisine reçoit même une proposition d'abonnement !

Sa voisine a également envoyé un courrier à l'opérateur, avec accusé de réception… Mais la seule réponse qu’elle reçoit est une proposition d’abonnement. Sandra a vraiment l’impression qu'on se fiche d'elle. Ses murs sont abîmés, il y a des trous et le papier peint est déchiré.

Elle compte sur l'aide de Julien Courbet et de toute l'équipe de Ça peut vous arriver pour obtenir, de la part de l’opérateur, la somme de 1.741,91 euros qui couvriraient les frais de réparations chez elle, ainsi que la franchise qu'elle doit encore payer pour que sa voisine soit complètement indemnisée...

