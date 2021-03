Internet : un opérateur coupe sa connexion et l'empêche de travailler correctement

Un opérateur coupe sa connexion internet, il ne peut plus travailler correctement

publié le 05/03/2021 à 11:51

André appelle pour un problème d’opérateur Internet. Il est étudiant en master de développement informatique, en alternance, au sein d’une entreprise. Il habite à Nice avec sa conjointe et est contraint de télétravailler depuis près d’un an. Du lundi au vendredi, il doit être connecté, tantôt pour ses études, tantôt pour son travail de développeur web, d’où l’importance cruciale d’avoir accès à une connexion Internet stable et puissante.

Malheureusement, aujourd'hui, c’est tout l’inverse... En octobre 2020, des travaux sont réalisés dans les parties communes de son immeuble. S’ensuit une coupure Internet à son domicile. Et depuis, c’est le bal des techniciens chez André ! Pas moins de 15 agents sont intervenus depuis 4 mois, mais personne ne parvient à rétablir la connexion.

En janvier, après des semaines d’appels et de rendez-vous, on explique à André qu’un autre opérateur est en cause, car il raccorde la fibre dans son immeuble. Ce dernier doit faire le nécessaire, mais ne paraît pas pressé pour intervenir.

Il paye pour une fibre qui ne marche pas

Aujourd'hui, André ne sait plus quoi faire. Même le volume de consommation Internet offert en dédommagement ne suffit pas à couvrir sa connexion. Il paye tous les mois son abonnement fibre pour un service qui ne marche pas, et ce dysfonctionnement qui perdure met à mal ses études et son travail.

Certains téléchargements peuvent prendre plusieurs heures, car André doit partager la connexion internet de son téléphone et le débit n'est pas constant. Il compte sur l'aide de Julien Courbet pour que l'opérateur fasse le nécessaire pour faire intervenir au plus tôt l’autre opérateur.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr