Chauffe-eau : le commercial annule la commande mais rembourse pas l'acompte

En février dernier, un commercial sonne chez Stéphane pour lui vanter les mérites d’un chauffe-eau thermodynamique. La promesse ? Lui faire faire jusqu’à 60 % d’économies grâce à une nouvelle technologie ! Convaincu, Stéphane signe un devis avec cette entreprise du coin.

Coût total des travaux : 3.162,36 euros. Stéphane verse un acompte de 948,70 euros. Le commercial lui indique, à l’oral, que la pose du chauffe-eau sera effectuée en juillet. Finalement, début juillet, il lui annonce qu’il ne pourra pas honorer sa commande suite à des problèmes avec ses poseurs. Il propose alors à Stéphane de lui rembourser l'acompte. Mais, à ce jour, il n'a rien reçu et plus personne ne lui répond au téléphone… La messagerie du patron de l’entreprise est même saturée !



Stéphane a besoin d’un nouveau chauffe-eau car celui qui est actuellement en place fuit et montre de réels signes de faiblesse ! Il est famille d’accueil pour des enfants, et pour leur confort et le sien, il ne peut pas se permettre de ne pas avoir d’eau chaude. Il a besoin de ce remboursement pour acheter un nouveau chauffe-eau. Il compte sur l'aide de Julien Courbet pour récupérer son acompte de 948,70 euros.

