Internet : 6 millions de nouveaux foyers éligibles à la fibre en 2020

publié le 11/05/2021 à 10:08

Infranum, la fédération des professionnels de la fibre publie ce mardi son observatoire annuel du Très Haut Débit. Nous vous le dévoilons ce matin en exclusivité sur RTL, les chiffres sont plutôt bons. Puisqu'en 2020, après un début d'année compliqué en raison du confinement, près de 6 millions de nouveaux foyers sont devenus éligibles à la fibre, c'est à dire qu'ils peuvent s'abonner s'ils le souhaitent.

En 2019, ils n'étaient que 5 millions et 2021 va être l'année du pic avec plus de 6 millions de prises installées. Avec près de 25 millions de foyers raccordés à la fibre, la France est d'ailleurs le pays leader en Europe. Le déploiement de la fibre s'est également amélioré dans les zones rurales.

Dans ces zones faiblement peuplées, il y a environ 16 millions de foyers à raccorder, 5 millions l'étaient fin 2020, ils seront 9 millions à la fin de cette année et ça continuera en 2022, pour combler le retard par rapport aux zones plus denses, qui elles sont déjà couvertes à plus de 80%.

Le télétravail, un accélérateur ?

L'attrait pour la fibre dans les zones rurales n'est pas nouveau, d'autant plus que le réseau ADSL y est en général de mauvaise qualité. Mais c'est vrai qu'offrir un très haut débit performant est devenu un impératif pour les communes si elles veulent attirer les citadins qui souhaitent changer de vie et sont de plus en plus en télétravail. Le plan Très Haut Débit prévoit une couverture à 100% du territoire en 2025, c'est tenable.

L'objectif est de raccorder 40 millions de foyers, oui on y sera, mais jamais on ne couvrira 100% du territoire, ce sera plutôt 96%. Les 4% qui resteront, ce seront des personnes qui ne veulent pas être raccordées à la fibre, d'autres qui n'ont pas pensé à faire leur demande de raccordement mais qui le feront peut-être plus tard et puis les quelques maisons isolées, fermes, chalets de montagne, pour lesquelles le raccordement est trop compliqué et qui devront se tourner plutôt vers le satellite.

Les professionnels ont besoin de bras. Aujourd'hui il y a plus de 30.000 personnes tous métiers confondus qui installent les réseaux de fibre. En 2020, les professionnels prévoyaient l'embauche de 5.300 personnes. En réalité, il y en a eu 9.700 tellement il y avait de besoin et en 2021, ils comptent recruter encore 5.000 personnes de plus. Le problème, c'est que le secteur a du mal à recruter.