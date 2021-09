IPhone 12 : elle paie 1.149 euros mais ne reçoit qu'une boite vide

Pour son anniversaire, Dominique s'offre l'IPhone 12 Pro et le commande sur un site de vente en ligne. Elle choisit de payer en quatre fois auprès d’un organisme de crédit et est prélevée de 287 euros avant même d’avoir reçu le colis. Quelques jours plus tard, sa sœur réceptionne le colis en personne à son domicile. Le soir-même, Dominique ouvre le colis, il est bien emballé, mais à l’intérieur, dans la boîte blanche de l'IPhone, il n’y a que des écouteurs, et aucun téléphone...

Dominique appelle le site qui lui demande d’envoyer un rapport d’incident. Il accuse réception de ce rapport par mail, mais ne donne pas d’autre nouvelle. Dominique rappelle plus tard et le site demande de nouveau de faire un rapport d’incident. Elle continue de relancer sans cesse, mais n'a aucune réponse concrète.

Dominique contacte alors l’organisme de crédit pour bloquer les prélèvements à venir. Elle contacte également Apple pour déclarer le téléphone volé grâce au numéro de série sur le boîtier vide. L’agent d'Apple l'informe que leur action est limitée, car juridiquement, Dominique n'est pas propriétaire du téléphone.

L'organisme de crédit exige qu'elle paye !

Dominique porte plainte au commissariat de police pour vol et arnaque contre le site et X. Elle continue d'appeler le service client qui ne lui apporte aucune solution. Elle a décidé de bloquer sa carte bancaire pour éviter d’être prélevée du reste de la somme.

Aujourd’hui, l’organisme de crédit exige que Dominique paye les échéances à venir, car ils n’ont reçu aucune demande du site leur demandant de stopper les prélèvements. Malgré les relances, les réclamations, les courriers recommandés, le dépôt de plainte, le site fait la sourde oreille et l’organisme de crédit relance très régulièrement…

Aujourd'hui, Dominique n'a jamais reçu l'IPhone. Elle a payé le premier prélèvement, et Cofidis s’est retourné contre elle et la relance sans arrêt pour la suite des échéances. Elle compte sur l'aide de Julien Courbet pour stopper les relances d’huissier de l’organisme afin d'éviter d’être poursuivie, et souhaite être remboursée du premier prélèvement de 287 euros.

