Le gouvernement planche sur des solutions pour favoriser le pouvoir d'achat des Français. Mis à mal par l'inflation galopante, les prix des produits dans les supermarchés devraient encore augmenter, suite à la négociation annuelle entre les fournisseurs et les grandes distributions. En conséquences, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et Olivia Grégoire, ministre chargée des PME, doivent se réunir avec les patrons de ces grandes enseignes pour créer des paniers anti-inflations.

Paradoxalement, les prix qui n'en finissent plus d'augmenter alors que le coût de certaines matières premières est en nette baisse. D'après les présidents des Mousquetaires, Thierry Cotillard et de Super U, Dominique Schelcher, les industriels, qui profitent de la situation pour gonfler leurs prix, seraient fautifs. Qu'en est-il vraiment ?



Pourquoi le prix du pain et des biscuits augment alors que la tonne de blé coûte moins cher ?

Concrètement, le prix du blé est en baisse. Ce vendredi 10 mars, il atteint 262 euros la tonne, soit le niveau du 3 février 2022, avant la guerre en Ukraine, qui a déstabilisé la distribution céréalière dans le monde. En un an, le cours du blé a donc diminué de près de 35 %, puisqu'en mai dernier, la tonne atteignait le prix record de 438 euros.

Aussi, le prix du papier pour l'emballage des produits transformés issus du blé, a également réduit de 80 à 90 %. Enfin, même le coût du fret maritime, le coût de transports, connait une baisse drastique. Pour affréter un conteneur de marchandises, il fallait débourser 11 000 dollars en septembre 2022, contre 2 500 dollars à la fin de cette même année.

Au-delà des seules matières premières, ce sont l'ensemble des coûts qui sont en réduction dans l'industrie du blé. Pourtant, le prix des biscuits et des pâtes augmentent dans les rayons. Par exemple, les spaghettis subissent une inflation de 39,6 % sur 18 mois, et les pains et les baguettes coûtent en moyenne 30 % de plus dans les boulangeries.

Les industriels visent-ils les superprofits ?

Face à ce constat, on pourrait ainsi croire que les industriels profitent d'un effet d'aubaine pour réaliser des profits. En réalité, la situation est plus complexe. Ces groupes, qui ont également souffert de l'instabilité économique ces derniers mois, doivent reconstituer leurs marges après avoir perdu des sommes astronomiques. Aussi, ils subissent un "effet de ciseau", car si les matières premières coûtent moins cher, le prix de l'électricité et du gaz a flambé, avec certaines factures qui ont été multipliées par dix pour certains fabricants.

Autre facteur, l'inflation est apparue avant la guerre en Ukraine, elle est issue de la crise sanitaire, qui a fragilisé l'économie mondiale. Le rééquilibrage prend aussi du temps, puisqu'il s'écoule plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre la récolte du blé et la mise en vente d'un produit transformé.

Toutefois, la course effrénée de l'inflation pourrait être ralentie, étant donné que le gouvernement a obtenu des supermarchés un panier anti-inflation. Aussi, les prix pourraient baisser suite aux prochaines négociations entre les fabricants et les grandes enseignes qui auront lieu en juin prochain et qui prendront en compte la baisse des prix des matières premières.

