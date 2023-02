ENQUÊTE - Inflation : le panier RTL en hausse stabilisée, le calme avant la tempête ?

36 centimes supplémentaires en un mois. Le panier RTL composé de 13 produits du quotidien (pâtes, œufs, lait...) continue de progresser. Il coûte 1% plus cher que le mois dernier, cependant la tendance est à une stabilisation des prix. Seul le sucre augmente fortement ce mois-ci : +17 cts pour un kilo, 32% d'augmentation sur 2 mois. Autrement, la majorité des prix sont stables, les pommes et les carottes baissent même d'une poignée de centimes.

Une accalmie qui ne devrait pas durer bien longtemps. Le 28 février va marquer la fin des négociations commerciales, rendez-vous annuel entre la grande distribution et les industriels ayant pour but de déterminer les nouveaux prix des produits en rayon.

Elles se traduiront par de fortes hausses de prix selon tous les professionnels du secteur, dès le mois de mars.

Vers un "mars rouge"

L'expert conso Olivier Dauvers va jusqu'à parler de "Mars rouge". L'année dernière, notre panier RTL avait augmenté de 4% en moyenne lors des 3 mois suivant la fin des négociations.



Dans ce contexte, le secteur du discount tire son épingle du jeu. Dans ce type de supermarchés, le panier RTL ne coûte que 21,64 euros, c'est près de 8 de moins que dans une grande surface traditionnelle, soit une baisse de prix de près de 30%.

Les consommateurs se tournent vers les discount

"Le discount gagne des parts de marché tous les mois", explique Yves Pouget, directeur de la rédaction du magazine LSA spécialisé dans la grande distribution. Aldi revendique 700.000 nouveaux clients l'année dernière, et compte ouvrir une centaine de nouveaux points de vente cette année.

À la sortie de l'un des magasins de l'enseigne à Plaisir (Yvelines), Julia raconte avoir changé de supermarché à cause de l'inflation. "Même pour 1 ou 2€ par produits, même quelques centimes, ça vaut le coup. On ne peut plus faire n'importe quoi avec notre argent."

Une autre cliente surenchérit en remplissant le coffre de sa voiture : "J'économise entre 150 et 200 euros par mois en venant ici".

