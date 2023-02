Électricité : le tarif devrait augmenter de 84 % pour les professionnels en 2023

Malgré les aides gouvernementales, les tarifs de l'électricité aux professionnels a augmenté de 21 % l'année dernière. Mais cette année, l'augmentation du tarif pourrait être bien plus importante.

En effet, selon l'Insee, à l'origine de cette étude parue ce mercredi, les prix de vente de l’électricité aux clients professionnels devraient augmenter en moyenne de 84% en 2023, voire doubler pour les sites plus énergivores, hors prise en compte des aides gouvernementales.

L'institut explique cela par le contexte, notamment l'après pandémie et la guerre en Ukraine : "À la fin de l’été 2022, la moitié du parc nucléaire français était à l’arrêt et les prévisions de remise en service pour l’hiver 2022/23 étaient pessimistes, les livraisons de gaz russe s’amenuisaient et entraînaient des craintes sur l’approvisionnement pour la fin de l’année".





Pour les clients professionnels ne relevant pas du tarif réglementé, l’envolée s’est répercutée dès 2022 sur la facture ou le nouveau contrat si le précédent arrivait à échéance. Ce sont les secteurs de l'industrie et de l'agriculture qui ont été les plus touchés.

