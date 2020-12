publié le 02/12/2020 à 18:41

En réponse au ministre de l’Économie Bruno Le Maire qui a demandé aux assureurs de geler les primes d'assurance pour les restaurateurs, Jacques de Peretti, le PDG d'Axa France a annoncé que cette option était "envisageable" pour l'année prochaine. "Je réserve toutefois ma décision au ministre", a-t-il déclaré ce mercredi 2 décembre au micro de RTL Soir, tout assurant que le géant de l'assurance française "reste ouvert au dialogue".

Les assureurs sont accusés de ne pas jouer pleinement leur rôle pour aider les commerçants et les restaurateurs à ne pas sombrer. Certains estiment même que le secteur a tiré profit de la crise sanitaire pour encaisser plus et rembourser moins. Jacques de Peretti a démenti tout profit et veut "tordre le cou à cette idée reçue complètement fausse". "Non, les assureurs n'ont pas profité de la crise du coronavirus", a-t-il martelé. "Nous avons payé une lourde de contribution de l’ordre de 2 milliards d'euros", a-t-il ajouté.

"Ces critiques contre l’action des assureurs sont totalement injustes et font très mal à nos 200.000 salariés", rappelle-t-il. "Avec nos 6.000 agents généraux et conseillers déployés sur le terrain, nous avons été, dès le premier jour, au contact de nos clients pour leur porter assistance et pour leur expliquer les garanties", explique le PDG.

Financièrement, le patron d’Axa rappelle que l’agence a bloqué toutes les augmentations de 2020 "que nous avions pu prévoir" pour les 300.000 professionnels "qui nous font confiance". "Nous avons remboursé deux mois de cotisations à tous ceux qui avaient connu une fermeture administrative et créé un fond de solidarité interne à AXA doté de 100 millions d’euros pour venir en aide à "ceux qui souffrent le plus".

