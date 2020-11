publié le 17/11/2020 à 17:08

Ils ne sont pas nombreux mais il y a au moins un secteur qui "profite" de la crise sanitaire : le secteur des assurances. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec la baisse de la circulation il y a eu 14% d'accidents en moins au mois de novembre. C'était beaucoup plus en avril dernier, au plus fort du confinement. Résultat : les assureurs ont économisé 2,2 milliards d'euros cette année et pourtant, les tarifs des assurances vont augmenter jusqu'à 2% l'année prochaine.

Les assureurs justifient ces hausses de tarifs par le coût des sinistres. C'est terrible à dire mais les blessés de la route (voitures mais surtout deux roues) coûtent plus cher que lorsqu'il y a un décès. Désormais, la prise en charge des soins pour les grands blessés, le coût des appareils électroniques embarqués et la hausse des prix des pièces détachées dans les voitures font grimper la facture.

Qui plus est, les assureurs sont des groupes financiers mondiaux qui récupèrent sur les accidents de la route ou les habitations ce qu'ils perdent avec le ralentissement de l'économie ou les catastrophes naturelles qui augmentent d'année en année. Ce n'est pas un hasard si les assureurs mutualistes sont les plus modérés au niveau des tarifs : c'est parce qu'ils ne font quasiment que de l'habitation et de la voiture.

Une lettre-type pour négocier votre prime

Comme le soulève, l'UFC Que-Choisir, selon le code des assurances, "l’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime". En clair, en raison du confinement, il possible de demander à son assureur une ristourne sur sa prime d'assurance auto. Pour vous aider, l'UFC Que-Choisir a mis en ligne une lettre-type sur son site internet.

Le principe de la négociation est simple : les assureurs font des efforts tarifaires pour aller chercher les nouveaux clients. Il faut donc faire comme pour un abonnement téléphonique : contacter son assurance en faisant jouer la concurrence... Surtout si vous êtes au plafond de votre bonus. Et vous allez voir que si vous menacez de partir, votre agent va trouver un moyen de faire baisser votre prime.